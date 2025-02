Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 884,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 884,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 880,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 902,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 241.934 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 968,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 395,30 EUR fiel das Papier am 27.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,04 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 761,43 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

