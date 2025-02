Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Rheinmetall im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 899,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 899,40 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 906,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 902,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 33.785 Stück.

Bei einem Wert von 968,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 395,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 127,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 761,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,26 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

