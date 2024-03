Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 484,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 485,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 481,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.574 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 489,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,23 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,13 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 433,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2.557,00 EUR gegenüber 2.321,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Rheinmetall-Chef verkauft Aktien für mehrere Millionen Euro - Rheinmetall-Aktie unter Druck