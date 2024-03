Aktienkurs im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag fester

21.03.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 482,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 482,40 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 484,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 481,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.220 Rheinmetall-Aktien. Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 489,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 112,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,13 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 433,43 EUR an. Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,17 Prozent auf 2.557,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Rheinmetall die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,82 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus Rheinmetall-Chef verkauft Aktien für mehrere Millionen Euro - Rheinmetall-Aktie unter Druck

