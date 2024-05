Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Dienstagmittag ab

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 524,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 524,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 524,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 529,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67.185 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 131,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,83 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 561,88 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags