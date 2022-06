Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 21.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 218,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 220,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 218,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.714 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,28 EUR am 10.09.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 186,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,50 EUR.

Am 06.05.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.266,00 EUR – eine Minderung von 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.405,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,99 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com