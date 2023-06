Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 254,00 EUR

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 260,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.213 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 8,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,67 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,27 EUR je Aktie belaufen.

Rheinmetall-Aktie verliert: Noch 2022 verkaufte Rheinmetall-Tochter Bauteile nach Russland

Rheinmetall-Aktie stabil: Brandenburg will Rheinmetall für Produktion von Kampfjetteilen gewinnen

Rheinmetall-Aktie springt an: Munitions-Rahmenvertrag erwartet - auch andere Rüstungswerte profitieren

