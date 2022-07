Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittag

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 21.07.2022 12:22:00 Uhr um 4,0 Prozent auf 181,55 EUR nach. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 178,75 EUR. Mit einem Wert von 188,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 105.629 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 20,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 138,00 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,56 EUR an.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 1,14 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2022 terminiert. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,89 EUR im Jahr 2022 aus.

