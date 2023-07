Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 256,50 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 256,50 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 255,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 257,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.643 Stück gehandelt.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 45,24 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.266,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,19 EUR je Rheinmetall-Aktie.

