Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 251,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 251,20 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 252,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.508 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 44,09 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,33 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 1.498,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

