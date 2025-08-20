DAX24.180 -0,4%ESt505.440 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester

21.08.25 12:06 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 1.604,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 1.604,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.609,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.580,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 77.319 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 17,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.879,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,60 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

