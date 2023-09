Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 256,70 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 256,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 254,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.911 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 9,58 Prozent wieder erreichen. Bei 142,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 19,26 EUR je Aktie aus.

