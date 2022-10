Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagmittag fester

Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 160,70 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,80 EUR zu. Bei 158,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 49.912 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2022 auf bis zu 227,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 29,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 110,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 192,11 EUR.

Am 05.08.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.408,00 EUR – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,52 EUR je Rheinmetall-Aktie.

