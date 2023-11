Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Mittag stark

Rheinmetall im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 293,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 293,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 295,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 276.649 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 0,61 Prozent niedriger. Bei 173,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 301,86 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,91 EUR je Aktie belaufen.

