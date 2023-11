Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 290,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 290,70 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 295,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.235 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (295,00 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,48 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 40,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 301,86 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

