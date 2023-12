Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 284,10 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 284,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 282,80 EUR. Bei 283,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 15.087 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 295,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 3,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,91 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 337,14 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.415,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 14.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

