Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 284,20 EUR an der Tafel.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 284,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 284,20 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 283,60 EUR. Bei 283,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.841 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 295,10 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 21.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,93 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 337,14 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

