Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 334,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 335,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68.405 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 337,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.01.2023 bei 209,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 37,49 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 337,14 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.758,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

