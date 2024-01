Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 334,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 334,80 EUR zu. Bei 336,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 331,00 EUR. Bisher wurden heute 101.195 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 337,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,10 EUR ab. Mit Abgaben von 37,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 337,14 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.758,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen