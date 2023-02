Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag Verlust reich

Um 12:06 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 247,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 178.195 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2022 (91,88 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 169,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.415,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.258,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com