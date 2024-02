Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 402,20 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 402,20 EUR zu. Bei 404,50 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 398,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.586 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 406,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,02 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 389,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 09.11.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.758,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

