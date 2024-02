Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag fester

Rheinmetall im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 403,90 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 403,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 404,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 398,60 EUR. Bisher wurden heute 214.646 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (406,30 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,59 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 389,13 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.758,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

