Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 401,00 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 401,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 402,50 EUR. Bei 398,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 19.677 Aktien.

Am 20.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 406,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 1,32 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 77,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 389,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,13 EUR je Rheinmetall-Aktie.

