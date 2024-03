Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 502,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 505,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 493,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.994 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 505,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 54,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2022 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,13 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2.557,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,27 EUR je Aktie.

