Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 503,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 503,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 505,40 EUR. Bei 493,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 294.159 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 505,40 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 454,14 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.557,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,27 EUR je Aktie.

