Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag stärker

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 497,10 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 497,10 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 497,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 493,70 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 31.191 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 497,30 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,44 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.557,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.321,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 20,97 EUR im Jahr 2024 aus.

