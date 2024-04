Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 511,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 511,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 511,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 510,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 187.573 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 11,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 542,71 EUR.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent gesteigert.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,65 EUR je Aktie aus.

