Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 503,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 503,20 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 503,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 510,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.193 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,00 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 542,71 EUR.

Rheinmetall gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2.557,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.321,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Rheinmetall die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,65 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

