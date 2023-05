Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag stabil

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 261,20 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 261,40 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 264,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 260,60 EUR. Bei 262,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 37.125 Aktien.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 7,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.363,00 EUR im Vergleich zu 1.266,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,32 EUR je Aktie.

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall-Chef prognostiziert jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent

Rheinmetall-Aktie profitiert: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet - Panzer-Auftrag beflügelt

Rheinmetall-Aktie positiv: Rheinmetall liefert Artilleriemunition an europäischen Kunden - Produktion von Panzern in der Ukraine

