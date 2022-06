Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 12:22:00 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 216,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 213,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 103.945 Aktien.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,96 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 183,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 199,50 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 1,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 04.08.2022 präsentieren. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

