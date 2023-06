Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 253,90 EUR

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 258,00 EUR ab. Bei 252,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 257,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.194 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,56 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,67 EUR aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.266,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 14,27 EUR je Aktie aus.

