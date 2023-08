Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 248,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 248,00 EUR ab. Bei 246,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,80 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.287 Stück gehandelt.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,43 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Abschläge von 43,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,33 EUR aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.498,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.408,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,97 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

