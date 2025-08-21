Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1.630,50 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 1.630,50 EUR zu. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.636,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.620,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.346 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 16,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,60 EUR im Jahr 2025 aus.

