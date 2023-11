Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 292,90 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 292,90 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 295,10 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 294,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 78.419 Aktien.

Bei 295,10 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,75 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,73 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 306,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,84 EUR im Jahr 2023 aus.

