Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gesucht

22.11.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 292,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 292,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 295,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.885 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Am 22.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 173,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 40,65 Prozent wieder erreichen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 306,14 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,84 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Rheinmetall-Aktien auf Rekordhoch: Rheinmetall erwartet bis 2026 nahezu Umsatzverdopplung dank Rüstungsvorhaben Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter

