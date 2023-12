Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 285,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 285,70 EUR ab. Bei 284,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 285,40 EUR. Zuletzt wechselten 21.581 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 295,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 53,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 337,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus