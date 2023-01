Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 226,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 227,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 224,70 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 66.220 Aktien.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2022 bei 88,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 155,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,75 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.415,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

