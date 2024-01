Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag südwärts

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 326,90 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 326,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 323,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 335,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.604 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 337,90 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Am 31.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 209,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 56,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,24 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

