Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 324,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 324,40 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 323,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 335,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 235.976 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (337,90 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.01.2023 bei 209,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 35,54 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,62 EUR je Aktie.

