Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag ins Minus

Um 04:06 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 244,90 EUR. Bei 240,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.777 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,93 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 96,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 155,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 246,75 EUR.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

