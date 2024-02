Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 412,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 412,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 414,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 402,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 259.924 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2024 auf bis zu 414,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,10 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 389,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,13 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

