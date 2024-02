Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Freitagvormittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 403,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 403,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 405,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 402,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.786 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 406,30 EUR erreichte der Titel am 20.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,87 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 389,13 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,13 EUR je Aktie.

