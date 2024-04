Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Dienstagmittag

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 517,40 EUR nach oben.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 517,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 519,40 EUR. Bei 509,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 139.926 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 10,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 56,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 542,71 EUR.

Am 14.03.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,65 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Montagshandel in Frankfurt: DAX mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker