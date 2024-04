Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 514,40 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 519,40 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 509,00 EUR. Bisher wurden heute 261.338 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 55,97 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 542,71 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,65 EUR je Aktie belaufen.

