Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Montagmittag

Um 23.05.2022 12:22:00 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 190,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 189,00 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 192,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 80.374 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 225,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 15,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 150,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 176,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Rheinmetall die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,91 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

