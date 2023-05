Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 252,90 EUR

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 252,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 247,80 EUR aus. Bei 261,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 330.377 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 04.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall-Chef prognostiziert jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent

Rheinmetall-Aktie profitiert: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet - Panzer-Auftrag beflügelt

Rheinmetall-Aktie positiv: Rheinmetall liefert Artilleriemunition an europäischen Kunden - Produktion von Panzern in der Ukraine

