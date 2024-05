Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag höher

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 527,80 EUR nach oben.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 527,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 530,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 523,00 EUR. Zuletzt wechselten 14.403 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 8,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 57,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,83 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 561,88 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,45 EUR im Jahr 2024 aus.

