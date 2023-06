Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 256,00 EUR

-0,27% Charts

News

Analysen

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 254,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 251,50 EUR aus. Bei 256,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 107.284 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 80,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,67 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,27 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rheinmetall erhält zwei Millionenaufträge für Brennstoffzellen-Komponenten

Rheinmetall-Aktie stabil: Mehrere Standorte im Rennen um mögliche Rheinmetall-Ansiedlung

Rheinmetall-Aktie verliert: Noch 2022 verkaufte Rheinmetall-Tochter Bauteile nach Russland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com