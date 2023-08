Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 246,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 246,10 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 246,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,10 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 2.518 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,51 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 285,33 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,97 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

