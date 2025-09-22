DAX23.642 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.493 +0,2%Nas22.710 -0,4%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

23.09.25 16:10 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1.916,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.912,50 EUR -27,50 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 1.916,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.904,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.941,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 115.019 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.983,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 313,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.092,50 EUR.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
